Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) dün yapılan açıklamada akaryakıt dağıtım şirketlerine yazı gönderilerek, fiyatların makul seviyeye çekilmesi aksi takdirde tavan fiyat uygulamasına geçileceğini belirtilmişti. Tüm iller için geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığına dikkat çekilmişti.





17 ile 25 kuruş arasında indirim

Beklenen açıklama bugün EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştüklerini ve gereken adımların atılacağını belirtti. Yılmaz, Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak” dedi.



Kar marjlarından indirim yapılacak



Bu indirimin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacağına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.