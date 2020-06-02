Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamını bozan akaryakıt fiyat hareketlerine karşı müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor.

"Balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın"

EPDK özellikle son aylarda, koronvirüs süreci ile birlikte akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin hem tüketiciyi mağdur eden hem de rekabet ortamını bozan bir hal aldığını tespit etti.



Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Oyunu kuralına göre oynamak akaryakıt sektörünün bütün oyuncularının kırmızı çizgisi olmalı. Aksi halde sektöre yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın" dedi.

Tüm iller için geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığını tespit ettiklerini kaydeden Başkan Yılmaz şunları söyledi:

"İstanbul Avrupa yakası marjlarında yüksek artışlar gördük. Diğer illerde ise marjlar çok daha fazla artış gösterdi. Bunu da hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve sektörü dinamitlemektir."

"Ya fiyatlar makul seviyeye çekilecek ya da biz çekeceğiz"

Katkılı ürünlere ilişkin marjların da katkılı olmayan ürün marjlarına kıyasen belirgin bir artış gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Katkılı ürünler İstanbul Avrupa yakasında 5 kuruş, diğer illerde 7 kuruş gibi makul olmayan seviyelere çıkmış durumda. Yurt genelinde ortaya çıkan bu artışa EPDK’nın sessiz kalmasını da kimse beklemesin" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz şöyle devam etti:

"Çok net söylüyorum. Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz."



Bu arada EPDK, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bütün dağıtım şirketlerine bir yazı göndererek fiyat marjlarının bir an evvel makul seviyeye çekilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.