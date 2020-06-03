Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "COVID-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Oktay burada yaptığı konuşmada, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız. Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.