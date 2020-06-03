Terörle mücadelede devam eden operasyonlar terör örgütü PKK’nın sözde sorumluları bir bir etkisiz hale getiriliyor.



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Mayıs’ta Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin daha terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer aldığı belirlendi.

Binbaşı Akkuş’u şehit eden patlayıcıyı hazırladı

Etkisiz hale getirilen teröristin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırlayan, örgütte sabotajcı olarak faaliyet yürüten Mazlum Garzan kod adlı Veysel Kaya olduğu tespit edildi.



Diğer teröristin kimliği DNA testi ile belirlendi



Bakanlıktan yapılan açıklamada 2019 yılında Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha gri listede olduğu bilgisi paylaşıldı. DNA testi sonucunda; listede yer alan teröristin sözde “Fırat Eyaleti Suruç/Bozova alan sorumlusu” Serhat kod adlı Ahmet Korhan olduğu duyuruldu.

