Kılıçdaroğlu Twitter hesabı üzerinden Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim." dizelerini paylaştı.

CHP lideri, paylaşımında "Anadolu insanını ve onların büyük mücadelesini, memleketi ve yaşamı, aşkı ve bağımsızlığı en güzel şekilde anlatan dizelerin yaratıcısı büyük ozanımız Nazım Hikmet Ran'ı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.