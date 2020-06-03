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Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şair ve yazar Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabı üzerinden Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim." dizelerini paylaştı.
CHP lideri, paylaşımında "Anadolu insanını ve onların büyük mücadelesini, memleketi ve yaşamı, aşkı ve bağımsızlığı en güzel şekilde anlatan dizelerin yaratıcısı büyük ozanımız Nazım Hikmet Ran'ı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 3, 2020
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim.”
Anadolu insanını ve onların büyük mücadelesini; memleketi ve yaşamı, aşkı ve bağımsızlığı en güzel şekilde anlatan dizelerin yaratıcısı büyük ozanımız #NazımHikmetRan’ı saygıyla anıyorum.
Etiketler: nazım hikmet Kemal Kılıçdaroğlu CHPSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 14:02
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