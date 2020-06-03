Haber Giriş: Kaynak: AA
OHAL'in kaldırılmasının ardından 4 bin 562 personel TSK'dan ihraç edildi
Milli Savunma Bakanı Akar, OHAL'in kaldırılmasından bu yana 4 bin 562 personelin TSK'dan ihraç edildiğini, 531 emekli askerin de rütbelerinin geri alındığını açıkladı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 14:18
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