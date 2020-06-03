CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan’da Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından fark edilmişti. Ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Özçağdaş, ifadesinde Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çektiğini kabul etmişti.

Özçağdaş'ın polislere "yine geleceğim" dediği de tutanağa geçirilmişti.

Savcılık soruşturma kapsamında CHP'li ilçe başkanın cep telefonunu incelemeye aldı, konutun fotoğraflarının nasıl ve ne şekilde çekildiği belirlenecek.