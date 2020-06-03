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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit ve AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
[Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti. Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.
[Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti - Fotoğraf : AA]
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