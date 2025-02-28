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TRT Haber 28.02.2025 20:35

Ramazanın ilk teravih namazı kılındı

İslam aleminin kutsal ayı 11 ayın sultanı ramazan başlıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, ülke genelindeki camilerde kılındı. İlk oruca niyet için bu gece sahur sofraları kurulacak.

Ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Ramazan ayının başlamasıyla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde camilere akın eden Müslümanlar, ilk teravih namazını kıldı.

Sabaha karşı sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Ramazanın ilk teravih namazı kılındı

En uzun ve en kısa oruç tutacak iller

İlk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak

Ramazanın ilk günü Türkiye'deki en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika olacak.

Dünyada en uzun oruç ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde tutulacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart'ta idrak edilecek.

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