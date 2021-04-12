Ramazan ayına sayılı saatler kaldı.

İlk sahur yarın. Peki, Ramazan'da hangi kısıtlamalar uygulanacak?

Ramazan'da hafta sonu sokak kısıtlaması 81 ilde uygulanacak

58 ilde uygulanan hafta sonu sokak kısıtlaması Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye geneline yayılacak.

Yine tüm Türkiye'de hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak.

Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu işletmeler sadece paket servis hizmeti verecek.

Hafta sonu market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 arasında satış yapacak. Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

Toplu iftar ve sahur yapılamayacak

Bu akşam Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak, gece de ilk sahura kalkılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında teravih namazları camilerde değil evlerde eda edilecek.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar da yapılamayacak.

