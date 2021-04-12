Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak?

Bu soruların yanıtı yeni haftadaki Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarının ardından netleşecek. Koronavirüs ile mücadelede önemli kararlar alınacak.

Önce Bilim Kurulu, ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak.

Koronavirüs ile mücadelede gözler yeni haftada yapılacak iki kritik toplantıda olacak.

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. O toplantıda ülke genelindeki vaka artışları değerlendirilecek.

Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı varyantlardan oluşuyor.

Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek.

Kabinenin öncelikli gündemi koronavirüs olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak.

Bakan Koca toplantıda sunum yapacak. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak.

Yeni risk haritası çıkarılacak

İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak. Yeni risk haritası çıkarılacak.

Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek.

Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.



Aşılama hız kazanacak

Sağlık Bakanlığı'nın hedefi temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak.

Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.