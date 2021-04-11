Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan "Van Gölü'müz uzaydan da ayrı güzel. Bütün arkadaşlarımı bu güzelliği NASA'nın online yarışmasında birinci yapmaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu.

NASA tarafından 8 Mart Pazartesi günü "Dünya Turnuvası" ismiyle başlatılan çevrim içi fotoğraf yarışmasında 32 kare yer aldı.

Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ile "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf finale kaldı.

"earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.