Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk Kızılayın "Dayanışma ve Destek Gecesine" bir video mesaj gönderdi.

Türk Kızılayın bağışçılarını, destekçilerini ve gönüllülerini bir araya getirdiği "Dayanışma ve Destek Gecesinin", insanlığın iyilik yolunda attığı büyük adımlardan biri olmaya devam ettiğini belirten Şentop, "Kızılay deyince hepimiz gibi benim de zihnime; nerede bir afet olsa, en ön safta gördüğümüz kırmızı hilali, beyaz çadırı ile koşturan iyilik neferlerimiz geliyor. Dünyanın neresi, hangi millet olduğu fark etmeksizin yardım elimiz olan hilal-i ahmerimiz iyiliğe olan inancımızı dipdiri tutuyor" dedi.

"Hayatın içinde bazen küçük iyilikleri göz ardı eder, büyük iyilikler yapılması gerektiğini düşünürüz." ifadelerini kullanan Şentop, oysa samimiyetle yapılan en küçük iyiliğin, tahmin edilemeyecek güzelliklere vesile olduğunu söyledi.

"Kızılay, iyiliğin yeryüzünde yayılmasının teminatıdır"

Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Bu sebeple iyilik yapmak için elimize büyük fırsatlar geçmesini beklemeden en küçük imkanda dahi harekete geçmeliyiz. Nitekim bizleri bu akşam burada, Kızılay çatısı altında buluşturan işte bu harekete geçme çabasıdır. Her birimizin fert olarak yaptığı iyilikler dünya nazarında küçük birer izler olsa da bir araya gelindiğinde devasa güzelliklerin şahitleri oluyoruz. 153 yıldır büyük bir güvenle emanetlerimizi teslim ettiğimiz Kızılay, iyiliğin yeryüzünde yayılmasının teminatıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada iyiliğin simgesi Kızılayımıza insanlığa umut olma yolunda destek olacağız. İyilik bulaşıcıdır. Gelin birbirimizi iyilik yolunda teşvik edelim. Veren el ile alan el arasında köprü olan Kızılayımıza imkanlarımız dahilinde destek olalım."