Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 24 saatte 50 bin 678 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 2 bin 548 yeni hasta belirlendi, 237 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.
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