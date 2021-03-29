Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüs gündemiyle toplandı, ülkedeki son durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Masadaki önemli konulardan bir tanesi de ramazan ayında uygulanacak tedbirlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası alınan kararları açıkladı, 81 ilde ramazan boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacağını söyledi.

Lokanta ve kafeler paket servis yapacak

"Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır."

Etkinliklere izin verilmeyecek

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de müsaade edilmeyecek.