İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son 31 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 5 bin 603 sosyal medya hesabını inceledi.

Tespit edilen 765 şüpheliden 303'a, düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor.