Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, COVID-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.