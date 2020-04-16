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Milli Savunma Bakanı Akar Alman mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'ın telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, COVID-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
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