Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 801 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 125 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 74 bin 193'e, can kaybının bin 643'e yükseldiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün test sayısı 40 bin 427, vaka sayısı 4 bin 801, iyileşen hasta sayısı bin 414, vefat sayısı ise 125 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 518 bin 143, toplam vaka sayısı 74 bin 193, vefat sayısı bin 643, yoğun bakım hasta sayısı bin 854, toplam entübe hasta sayısı bin 40, toplam iyileşen hasta sayısı ise 7 bin 89 oldu.

"Günde 40 bin test hedefini aştık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." mesajını paylaştı.