Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan-Zurabişvili görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan gürcistanSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:40
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığından internet alışverişi uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz