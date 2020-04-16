Başsavcılık, bir gazetede Altun'un ikamet adresi ile fotoğrafının birlikte kullanıldığı, ayrıca söz konusu bilgilerin sistematik olarak diğer bazı basın yayın organları ve sosyal medyada dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğine dikkat çekti.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, başlatılan soruşturmanın konusu, kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusunun da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.