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Plazma tedavisi umut veriyor
Koronavirüs ile mücadelede plazma tedavisi umut oluyor. Siirt'te 21 gündür yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlı olan bir hasta, plazma tedavisi sonrası normal servise alındı.
Koronavirüs ile mücadele yöntemlerinden biri de plazma tedavisi. Türkiye'de de plazma tedavisi uygulanmaya başlandı. Tedavi ile umut veren yanıt gelişmeler yaşandı.
Siirt'te yaşayan 43 yaşındaki Turgut Kayar, 21 gündür yoğun bakımda solunum cihazına bağlı tedavi görüyordu. Kayar'a plazma tedavisi uygulandı. Hasta tedaviye olumlu cevap verdi.
Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nesrin Atiş, "İmmün plazma tedavisinin ikinci gününden sonra hem klinik olarak hem tomografi bulgularında belirgin düzelme gözlendi ve hasta makineden ayrılarak ekstübe edildi." dedi.
Solunum cihazından ayrılan hasta normal servise alındı. Siirt Devlet Hastanesi'nde plazma tedavisi uygulanan diğer 2 hastanın da durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Etiketler: salgın plazma tedavisi pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:25
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