"Nano teknoloji ürünü, yıkanabilir siyah maske" Son günlerde sıklıkla görülen bu ilan, koronavirüse karşı önlem için satılan maskelere ait. Ancak kullananların sayısının hızla arttığı siyah maskeler için uzmanlar uyarıyor.

Yıkanabildiği için tercih edilen bu maskelerin pek çoğu sahte. Virüse karşı da hiçbir koruyucu özelliği yok.

Nano teknoloji ürünü diye satılan maskeler virüsten korumuyor

EÜ Tıp Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, "Nano maske adı altında olanlar böyle daha kalın olması lazım, dalgıç kumaşına benzer şekilde. Yüzünüzü tam örtmesi lazım. Taktıktan sonra, içeriden üfleyip dışarıdaki çakmağı söndürebiliyorsanız eğer, o gerçekten normal bir kumaş değildir doku aralıkları geniştir ve çok hava geçiriyordur dışarıya, O zaman içeriye de o kadar havayı alıyordur ve etkisi olmaz aslında. Kullanmamız gereken maskeler cerrahi maskeler.” diye konuştu.

Bir uyarı da filtreli maskeler için. Günlük hayatta kullanıma uygun olmayan bu maskelerin karbondioksit birikmesine yol açabileceği belirtildi.

Uzmanların tavsiye ettiği cerrahi maskelerin kullanım süresinin en fazla 4 saat olduğu hatırlatıldı.

Pullukçu, "Üsteki tel kısmının mutlaka burnumuzun üstüne oturtulması gerekiyor. Alttaki kısmı da mutlaka aşağıya doğru çekip çenenize oturtmanız gerekiyor ki koruyucu olsun." dedi.

Nemlenen ve ıslanan maskelerin de yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor.