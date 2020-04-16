Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gelecek hafta 2 milyon 300 bin haneye sosyal yardım vakıfları aracılığıyla yardım dağıtılacağını açıkladı.

Selçuk, bugüne kadar yardım götürülen hane sayısının 4 buçuk milyon'a ulaştığını kaydetti.

Bakan Selçuk, ayrıca kısa çalışma ödeneği için başvuru yapan firma sayısının 232 bine ulaştığını söyledi.

Yardımların 2. aşaması yolda

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlara ilişkin yapılan çalışmaları anlattı. "Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye de bu yardımları ulaştırabileceğiz. Toplamda 4,5 haneye ulaşmış olacağız." dedi.

Üçüncü aşama yardımlar için de hazırlıklar sürüyor. Ancak birinci ve ikinciyi alanlar üçüncüsü için talepte bulunamayacak.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında şu ana kadar 1 milyar 720 milyon lira toplandığını belirtti. Kısa çalışma ödeneği de değinen Selçuk, 232 bin firmanın başvuru yaptığını söyledi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü;

"Toplamda çalışan sayımız da 2 milyon 700 bine ulaştı. Dolayısıyla da şu anda 2 milyon 700 bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği başvurusu almış durumdayız. Kabul edilen firma sayımızsa bu süreçte 1 milyon 180 bin. Dolayısıyla yüzde 44 gibi bir oranda kabul edilmemiz var. Süreç, inceleme devam ediyor. Onları da kısa zaman içinde sonuçlandıracağız."

Kısa çalışma ödeneği uygunluk tespit süresi de ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla önce ödeme yapılacak ardından tespit çalışması olacak.