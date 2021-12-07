Bir süredir kanser tedavisi gören ve kasım ayında iki kez ameliyat geçiren Prof. Dr. Teoman Duralı, İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

Üniversitede tören düzenlendi

Duralı için İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, bir fikir üretim merkezi gibi çalışan Teoman Duralı hocanın Edebiyat Fakültesi'nin büyük bir değeri olduğunu söyledi.

Üniversitedeki törenin ardından Duralı'nın naaşı cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii'ne uğurlandı.

Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı

Duralı için ikindi vakti Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Duralı'nın oğlu Deniz Duralı ile kızı Elif Duralı Çağlayan ve çok sayıda seveni katıldı.

"Büyük felsefecilerden biriydi"

Teoman Duralı'nın son dönemlerde yetişen en büyük felsefeci olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Teoman Duralı hocamız son dönemlerde Türkiye’nin yetiştirdiği ender büyük felsefecilerden biriydi. Batı medeniyetiyle bizim medeniyetimizi mukayesesini yaparak ayakları yere son derece sağlam basan ufku geniş çok sayıda hocamızın yetişmesine vesile oldu. Allah rahmet eylesin" dedi.

Teoman Duralı'nın oğlu Deniz Duralı ise babasının, İstanbul Üniversitesi'ne öğrenci olarak geldiğini ve burada hoca olarak yıllarını geçirdiğini anlatarak, "İnşallah yetiştirdiği öğrenciler ondan çok daha iyi yerlere gelecek. O da bir hoca olarak bundan son derece bahtiyar olacaktır" diye konuştu.

Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi

Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Duralı’nın naaşı Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.