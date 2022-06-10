Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
Polis Akedemisi Başkanlığı, 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarını açıkladı.
Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sonuçlar, adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek, Akademinin internet sitesinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğinde olacak.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine aynı siteden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların, yapılacak yedek planlamalarla ilgili Akademinin internet sitesini takip etmeleri gerekecek.
Etiketler: Polis
Son Haberler
- 09:35
- 09:34
- 09:25
- 09:18
- 09:13
Sıradaki Haber
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz