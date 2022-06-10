Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ihtiyatlı maliye politikasına devam edileceği ve mali disiplinden asla taviz verilmeyeceği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı: Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.
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