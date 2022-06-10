Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı: Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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