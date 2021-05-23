Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 22:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da
[Fotoğraf: AA]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı.
Duda'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Polonya Cumhurbaşkanı'nın temasları kapsamında bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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