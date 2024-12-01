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TRT Haber 01.12.2024 11:20

PKK/YPG'nin terör koridoru planına darbe

Suriyeli muhaliflerin Halep'e ilerleyişi, rejimin kontrolündeki toprakları terör örgütü PKK/YPG'ye devretmesine neden oldu. PKK/YPG, bu durumu kullanarak Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmayı hedefledi. Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı operasyon bu planı engelleyerek bölgedeki dengeyi değiştirdi.

PKK/YPG'nin terör koridoru planına darbe

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan terör örgütü PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı.

Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu, Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlandı.

Terör örgütü, Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakmasını kullanmak istedi.
Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planını devreye soktu.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Hama iline doğru ilerliyor
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Hama iline doğru ilerliyor

Halep'te Özgürlük Şafağı Operasyonu

Terör örgütünün planı, Suriye Milli Ordusu'nca başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile bozuldu.
Suriye Milli Ordusu hızla sahaya girdi.

Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG’nin, terör koridoru oluşturmasına engel oldu. 

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PKK/YPG Suriye
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