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Gündem
TRT Haber 01.12.2024 00:00

Meteoroloji uyardı: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 4 il için "sarı kodlu" gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İşte son tahminler...

Meteoroloji uyardı: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Aydın, Manisa,İzmir ve Muğla illeri için "Sarı kodlu" uyarı

Meteoroloji uyardı: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına

Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar

Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

Meteoroloji uyardı: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına

İç Anadolu bölgesinde buzlanma

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük il

Ankara'da yağış beklentisi yok. En yüksek sıcaklık 9 derece, 

İstanbul'da parçalı ve yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 14 derece, 

İzmir'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17

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