Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Tel Abyad'da arama tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.

Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı 14 odalı bir villanın içerisinde mühimmatlar ve teröristlerin kazdığı tünel bulundu.

Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı 14 odalı bir villanın içerisinde mühimmatlar ve teröristlerin kazdığı tünel bulundu. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, villanın içerisinden aktardı. pic.twitter.com/FGJFWN9xaG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Ekim 2019

TRT Haber'in görüntülediği tünelde, tanksavar silahı, tanksavar mermisi ve lav silahı bulundu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılan saldırıların da bu noktalardan gerçekleştirildiği tespit edildi. Barış Pınarı Harekatı sırasında Akçakale'ye çok sayıda havan ve roket atışı yapılmıştı.

Villanın zemin katında teröristlerin açtığı tünelin bir tarafı Türkiye sınırına doğru gidiyor, diğer tarafı ise başka villalara uzanıyor. Bu tüneller Fransa firması Lafarge firmasından alınan çimentolarla inşa edildi.

Tel Abyad ilçesinde ise sürekli yeni tüneller ortaya çıkarılıyor.

Kaynak: TRT Haber