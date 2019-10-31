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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti31 Ekim 2019 Perşembe 13:26 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 13:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.
[Fotoğraflar: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Gakharia, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ve Gakharia, heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Kaynak: AA