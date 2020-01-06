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PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi06 Ocak 2020 Pazartesi 16:57 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 16:58
Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından bir evin girişine tuzaklanan anti tank mayınından oluşan EYP etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP'nin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, EOD Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/X2nXbxWFZU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2020
Kaynak: TRT Haber