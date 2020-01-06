Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin sürece açık"

Tarihimizde istihbarata her zaman çok büyük önem verilmiştir. Önemli saldırıların önlenmesinde rol almıştır. Ülkemizin ve milletimizin istihbarat teşkilatına olan ihtiyacı hiçbir zaman azalmamıştır. Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır.

"Elimiz kolumuz bağlı duramayız"

Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız. MİT yürüttüğü cansiparhane çalışmalarla bize çok büyük destek sağlıyor. MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir.

MİT'in başarılı çalışmalarını gördükçe kendilerine her türlü desteği verdik.

"MİT birçok FETÖ'cünün iadesini sağladı"

MİT, FETÖ'nün yurt dışı ayağına yönelik çalışmalarıyla pek çok örgüt mensubunun ülkemize iadesini sağlamıştır.

"MİT, Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor"

Teşkilatımız Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilat Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor.https://t.co/z71KvSAXVR pic.twitter.com/NlBA63yq72 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2020

"MİT Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında büyük rol oynadı"

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir.

"Türkiye hiçbir ülkeye ihtiyaç duymadan hareket edebilme imkanına kavuştu"

Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var. Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu. MİT'in isimsiz kahramanları herhangi bir karşılık beklemeksizin görevlerini yerine getirmeyi sürdürecektir.

Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin istihbarat yapısı hedefliyoruz.

"Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk"

Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır.

İnternetin teröristlerce ve casuslarca etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır.

Kaynak: TRT Haber