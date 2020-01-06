Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, başkent Tahran'daki cenaze merasimi sırasında bir konuşma yaptı. “ABD’nin ve onun müttefiki İsrail’in kara gün yaşayacağını” savunan Zeynep Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump’ı kastederek, “Aptal Trump, babamın şehadetiyle her şeyin biteceğini sanma” tehdidinde bulundu.

[Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani. Fotoğraf: AA]

Velayeti: ABD bölgeyi terk etmezse ikinci Vietnam olur

İran’da çok sayıda üst düzey yetkili de tehditkar açıklamalar yaptı. Ülkenin en yüksek siyasi ve dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, "Amerikalılar Süleymani'yi öldürmekle ahmakça bir iş yaptı. Bölgeyi terk etmeliler. ABD bölgeyi terk etmezse onlar için ikinci Vietnam olur" dedi.

[İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti. Fotoğraf: AA]

İran’da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi ise, ABD ve İsrail’i tehdit etti.

Rızayi, "Trump ve askerlerinden intikam alacağız, bunda şüphe yok. Trump, buna karşılık söylediği gibi bir saldırıda bulunursa, bu durumda emin olun, Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz" diye konuştu.

Süleymani’nin öldürülmesinden sonra onun yerine atanan yeni İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani de, "Şehit Sülymani’nin yolunu aynı kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz. Onun şehadetine birkaç adımla karşılık vereceğiz. Böylelikle ABD bölgeden çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

[Kasım Süleymani'nin yerine getirilen yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani. Fotoğraf: AA]

Tuğgeneral Kaani, 2 gün önce Kasım Süleymani’nin ailesine başsağlığı ziyareti gerçekleştirmişti. Kaani ziyaret sırasında, "Biraz sabretmeli. Herkes Orta Doğu’nun her yerinde ABD’lilerin cesetlerini görecek" demişti.

İran Uzmanlar Meclisinden de Süleymani’nin ölümüyle ilgili şu açıklama geldi:

"Bölgedeki ABD kuvvetlerini uyarıyoruz: Yakında bölgede, intikam adında bir bataklıkla karşı karşıya kalacaklar."

Hamas lideri de cenaze törenindeydi

[Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye. Fotoğraf: Reuters]

Filistin’in İslami Direniş Hareketi yani kısa adıyla Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Tahran’daki cenaze törenine katıldı. Heniyye, Süleymani'nin ölümünü "çirkin cinayet" olarak niteledi ve "Suikastlara rağmen direnişin Filistin’de ve her yerde devam edeceğini" söyledi.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Irak'ın başkentindeki Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında olduğu 5'i Iraklı 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Hamaney olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.

Kaynak: AA, IRNA, Al Jazeera