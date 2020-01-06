Dünya
Avustralya'da gökyüzü renk değiştirdi, görüş alanı sıfıra düştü06 Ocak 2020 Pazartesi 13:56 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:05
Avustralya'da yangın kurtarma görevine çıkan Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağından çekilen video, yangının dehşet veren boyutunu bir kez daha ortaya çıkardı. Turuncuya dönen gökyüzünde görüş alanı sıfıra indi.
Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar gökyüzünün de rengini değiştirdi.
Kurtarma görevine çıkan Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağından çekilen videoda, görüş alanının sıfıra düştüğü görüldü.
Görüntüler Mallacoota Havalimanı'na inmeye çalışırken bir C-27J Spartan kokpitinden çekildi.
Hava Görevlisi Mareşal Joe Iervasi, "Çalışanlarımız son derece eğitimli ve profesyonel, ancak ilk denemede görevi tamamlayamıyor" dedi.
Kaynak: Reuters