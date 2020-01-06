Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar gökyüzünün de rengini değiştirdi.

Kurtarma görevine çıkan Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağından çekilen videoda, görüş alanının sıfıra düştüğü görüldü.

Görüntüler Mallacoota Havalimanı'na inmeye çalışırken bir C-27J Spartan kokpitinden çekildi.

Hava Görevlisi Mareşal Joe Iervasi, "Çalışanlarımız son derece eğitimli ve profesyonel, ancak ilk denemede görevi tamamlayamıyor" dedi.

Kaynak: Reuters