Ankara yeni haftaya kar yağışıyla uyandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı hızlandı.

Ankara'nın dört bir yanında kar yağışının artması ile birlikte kentte yaşayan öğrenciler ve veliler Ankara'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

Ancak MEB veya Ankara Valiliğinden henüz kar tatili olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı havanın perşembe gününden itibaren sona ermesi bekleniyor.

İstanbul'da şiddetli yağış

İstanbul ise yeni haftaya şiddetli yağışla başladı. Kuvvetli rüzgar ile birlikte sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul için de okulların tatil olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber