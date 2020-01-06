ABD'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek. ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey başkanlığındaki heyetin ilk durağı Dışişleri Bakanlığı olacak.

Burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile bir görüşme gerçekleştirilecek.

Jeffrey’nin Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Ziyarette Suriye'deki son durumun yanı sıra Irak ve İran'daki gelişmeler de ele alınacak.

Kaynak: TRT Haber