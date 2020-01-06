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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü06 Ocak 2020 Pazartesi 12:20 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Libya ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Ayrıca bölgesel konular ve iki ülke ilişkileri görüşüldü.
Kaynak: TRT Haber