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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

06 Ocak 2020 Pazartesi 12:20 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 12:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

[Fotoğraf: AA ]