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Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı06 Ocak 2020 Pazartesi 10:45 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:48
Samsun'da FETÖ'nün yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında 2'si meslekten ihraç asker, 20'si kapatılan askeri okul öğrencisi 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: AA ]
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün sorumluları tarafından kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında meslekten ihraç edilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.
11'i gözaltına alındı
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 22 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA