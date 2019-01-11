Terör örgütü her yerde aynı oyunu oynuyor. Önce para ile gözlerini boyadıkları gençleri, sonra uyuşturucuya alıştırarak örgüte dahil ediyor. Fırat Kalkanı Bölgesi'nde de, Afrin'de de aynı yöntemi kullandılar.

Şimdi de Münbiç'te baskı ve zulüm ile gençler zorla silah altına alınıyor.

Gözleri boyanan bu teröristler, örgütün iç yüzünü görünce ise ilk fırsatta kaçmaya çalışıyor. Kaçmayı başaranlar Fırat Kalkanı bölgesine sığınıyor.

Münbiç'ten kaçarak teslim olan teröristler, yerel güvenlik güçleri tarafından Cerablus Hapishanesinde tutuluyor.

"Gençleri para ve uyuşturucuyla kandırıyorlar. Teslim oldum çünkü Araplara işkence ve zulmü gördüm"

TRT Haber, kandırılarak örgüte dahil edilen o teröristler ile Cerablus hapishanesinde konuştu. Teröristler örgütte yaşadıklarını, PKK/YPG'nin Türk askeri korkusu ile Münbiç ve Fırat'ın doğusunda yaptığı hazırlıkları tek tek anlattı:

"İşsizdim, parayla kandırdılar, 200 dolar verdiler. Sonra örgütte esrar ve hapa alıştırdılar. Teslim oldum, çünkü Araplara çok işkence ve zulmü gördüm."

Terör örgütü Münbiç'te gençleri zorla silah altına alıyor

YPG/PKK terör örgütünün Fırat’ın doğusunda ve Fırat’ın batısında örgüte nasıl militan kattığı ve militanları örgütte nasıl tuttuğuna dair gerçeklik teslim olan teröristlerin ifadesine yansıdı:

"Zeytin dalı harekatı olunca örgütle beraber Afrin'den kaçıp önce Tel Rıfat'a, sonra da Münbiç’e geldik. Örgütte 1 yıl 2 ay kaldım. Zorla silah altına aldıkları gençleri tünel ve hendek işlerinde çalıştırıyorlar. Telabyat ve Ayn El arap’ta bunu yapıyorlar. Evet uyuşturucuyla uyuşturuyorlar. Bunu Afrin’de de görmüştüm. Bana ayda 200 dolar veriyorlardı."

TRT Haber'in konuştuğu teröristlerden ikisi Münbiç'ten kaçarak Cerablus'ta görev yapan yerel güvenlik güçlerine teslim olmuş.

Bir diğeri ise Münbiç kırsalında yerel istihbarat ekiplerince yakalanmış.

Teröristler çukur ve mevzi kazıyor

Kaçan teröristler örgütün yaşadığı korku ve paniğe bizzat tanıklık etmiş:

"Münbiç içinde şuanda 11 bin YPG/PKK’lı var. Şimdi bunların bir kısmını Tel Abyat’a ve Ayn El Arab’a gönderiyorlar yığınak yapıyorlar. Amerikalılar gidecek diye çok korkuyorlar.. Türk askeri gelecek diye de çok korkuyorlar.. Korktuklarını açtıkları hendek ve tünellerden biliyorum. Münbiç’in çevresinde çok büyük Hendek ve tüneller yaptılar.”

"Türk askerinin korkusundan Münbiç'e rejim bayrağı açtılar, zorla halkı sokağa çıkmaya zorluyorlar"

Teröristler, terör örgütünün Mehmetçik korkusundan Münbiç'e rejim bayrağı asarak, dünyayı kandırmaya çalıştığını da anlattı:

"Bir çok yere tünel açtılar. Münbiç’te açılan tünellerde bir TIR dönüş yapabiliyor ve bu tünellerde silahları noktadan noktaya taşıyabiliyorlar. 17-18 yaşındaki gençleri zorla silah altına alıp örgüte katıyorlar. Tel Abyat’ta tünellerde ağır silahlar var . Türk askerinin operasyon hazırlığı başlayınca korkularından Münbiç’te herkesi sokağa çıkmaya zorlamaya başladılar. Türk askerinin korkusundan Münbiç’e rejim bayrağı açtılar. Hatta bazı binalara rejim bayrağı astılar. Kendilerini korumak için Amerika’nın yanı sıra Fransız bayraklarını kendi araçlarına asıyorlar. Suriye dışından gelen çok sayıda terörist var."

"Gelin teslim olun, yoksa sonunuz ölüm olacak"

Bu teröristler örgütten kaçarak hayatta kalmayı başardılar. Örgütün tuzağına düşenlere tek çağrıları ise teslim olmaları:

"Teslim oldum, çünkü araplara çok işkence ve zulmü gördüm. Örgütte bulunanlara diyorum ki, gelin teslim olun. Biz burada iyi davrandılar. Yoksa sonunuz ölüm olacak."

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Esabil Bektaş