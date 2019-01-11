Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün ve bugün düzenlenen hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/FcDPVBoeJY