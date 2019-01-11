Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün ve bugün düzenlenen hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/FcDPVBoeJY— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 Ocak 2019
Açıklamada, "Hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA