Halkbankası tarafından, esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüzde yüz faiz indirimi

Kararda, esnaf ve sanatkarların, üyesi bulundukları esnaf kooperatifi kefaleti ile ya da doğrudan kullandıkları krediler için uygulanacak faiz oranları da açıklandı.

Buna göre, esnaf vergi muafiyet belgesi olanlara 2019 yılı içinde kullanacakları kredilerde yüzde yüz faiz indirimi uygulanacak.

Ustalık belgesi sahibi girişimci esnafın kullanacağı kredilere de aynı faiz indirimi yapılacak.

KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren genç girişimciler ise 100 bin liraya kadar yüzde yüz faiz indirimi ile kredi kullanabilecek.

Banka Kartları Yönetmeliği'nde değişiklik

Bankanın gelir kayıplarının tespit edilmesine ilişkin esaslar ve söz konusu kaybın karşılanması hususu da Cumhurbaşkanlığı kararında yeraldı.

Öte yandan, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği'nde de değişiklik yapıldı.

Buna göre, mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber