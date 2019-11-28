Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başta Pençe ve Barış Pınarı Harekatı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla icra ettiği operasyonlar, terör örgütü PKK/YPG'nin etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine yeni eleman bulmakta zorlanmasına neden oldu.

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan E.K. ifadesinde terör örgütünün, kaçırdığı çocuklardan sözde "genç taburu" oluşturduğunu, 9-16 yaşlarındaki bu çocukları, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanmak için ön saflara sürdüğünü söyledi.

Güvenlik kaynakları, bu durumu, PKK/YPG'nin terörist temin etmedeki sıkıntısı ile sözde elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA