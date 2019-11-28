Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin 26 Kasım'da Rasulayn'ın Tel Halef kentinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısıyla yıktığı hayatları gösteren bir video paylaştı.

"Terör örgütü PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için!" başlığıyla paylaşılan videoda, saldırı sonrası olay yeri ve köylülerin açıklamalarına yer verildi.

"Allah Türk askerinden ve Erdoğan'dan razı olsun"

Terör örgütü PKK'nın araç getirip insanların ortasında patlattığını ifade eden bir Suriyeli, "Bunlar kafir, Müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler. Küçük çocuklar ve kadınlar öldü. Bu insanların suçu ne? İnsanlar size ne yaptı? Allah belanızı versin, sizi bildiği gibi yapsın. İnşallah sizden kurtuluruz. Allah Türk askerinden ve Erdoğan'dan razı olsun. Buraya gelip temizlediler. Allah ne muradınız varsa versin." diye konuştu.

"Evlatlarımızı öldürdüler, hiçbir şey bırakmadılar"

Saldırıda küçük oğlunu, kardeşini ve ağabeyinin iki oğlunu kaybettiğini belirten bir başka Suriyeli ise, "Biz çalışıyorduk, oğullarım gitti. Orası benim evim. Şu an evimde kimse yok. Benim oğullarımın hepsi küçük. Küçük çocuklarımıza ekmek getirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün evlatlarını öldürdüğünü, hiçbir şey bırakmadığını belirten Suriyeli kadın ise, "5 oğlumuz ve 4 dükkanımız gitti. Dükkanlarımıza, araçlarımıza bakın. Hiçbir şey bırakmadılar. Sizi Allah'a bırakıyoruz. Biz bir şey yapmadık, suç da işlemedik." dedi.

Kaynak: TRT Haber