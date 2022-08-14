Terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Güngören'de yakalanan Mahmut Kaplan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Kaplan'ın, burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı.

Kaplan ifadesinde, tekstil işi ile uğraştığını, Mıhçı'nın kendisine "500 top kumaş lazım" diye mesaj attığını, bir gün sonra Mıhçı'nın iş yerine geldiğini, yine "500 top kumaş lazım" dediğini söyledi.

Güngören'de 1 yıl önce bir parkta karşılaştığı biriyle yaptığı sohbette, kendisine "500 top kumaş lazım" diye sorulduğunda, cevap olarak "270 top kumaş var" şeklinde şifreli bir şekilde cevap vermesi gerektiğinin söylendiğini anlatan Kaplan, bunun üzerine Mıhçı'ya "270 top kumaş var" dediğini ve daha sonra kendisinden kalacak yer istediğini, bunun üzerine bir akrabasının pansiyonuna götürdüğünü belirtti.

Keşif için yardım etmiş

Mıhçı'nın kendisine bir poşet içerisinde para verdiğini belirten Kaplan, Mıhçı'nın İstanbul'u bilmediğini ve bu yüzden keşif için kendisinden yardım istediğini söyledi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Kaplan, çıkarıldığı Hakimlikçe tutuklandı.

Mıhçı, 12 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürütmüş, çalışmalar sırasında, İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos'ta Fatih'te yapılan operasyonla yakalanmıştı.

Terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında, Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis, Mahmut Kaplan, C.A. ve E.K.'yi de gözaltına aldı.

Mıhçı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 Ağustos'ta tutuklanmıştı.