Adalet ve Kalkınma Partisi, kuruluşunun 21'inci yıl dönümünü kutluyor. Toplumun her kesiminden ve siyasilerden kutlama mesajları geliyor.

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir kutlama paylaşımı yaptı.

Erdoğan mesajında, "14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz" dedi.

"Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara" sözlerini kullandı.



14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz.



Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara… @Akparti ???????? pic.twitter.com/NWVqbz4fWo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 14, 2022

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyeli tam 21 yıl oldu"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyeli tam 21 yıl oldu" dedi. Oktay, "Bir olduk, iri olduk, diri olduk, 21 olduk” sözleriyle AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

“Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyeli tam 21 yıl oldu.



Bir olduk, iri olduk, diri olduk, 21 olduk.



#BirOlduk21Olduk pic.twitter.com/qXjC2fPxth — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 14, 2022

"AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, mesajında “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye idealine 21 yıldır omuz veren AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci asra yüzünü döndüğü tarihi dönemeçte; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye idealine 21 yıldır omuz veren AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 14, 2022

"Tüm Türkiye'nin partisi AK Parti'mizle nice yıllara"

Bir kutlama mesajı da AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan geldi.

Kurtulmuş, "Tüm Türkiye'nin partisi AK Parti'mizle nice yıllara" dedi.

Yeniden Güçlü Büyük Türkiye için,

Milletimizle omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde,

Demokrat, reformcu, yerli, milli, kalkınmacı, kuşatıcı ve tüm Türkiye'nin partisi AK Parti'mizle nice yıllara...#BirOlduk21Olduk pic.twitter.com/yzTRbqsDks — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) August 14, 2022

"Milletimizin hizmetkarı olmaktan gurur duyuyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “21 yıldır inandığımız yolda yürüyor, milletimizin hizmetkarı olmaktan gurur duyuyoruz” sözleriyle kutladı 21'inci kuruluş yıl dönümünü.