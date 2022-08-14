Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci yılı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…"
14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 14, 2022
Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara… @Akparti ???????? pic.twitter.com/NWVqbz4fWo
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