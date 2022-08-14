Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 17:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti
[Fotoğraf: @sureyyagurselevren/Instagram]
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, İstanbul Sancaktepe’de misafir olarak gittiği evin 3. katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesindeki bir sitede meydana geldi.
İddiaya göre, Sanatçı Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evde binanın üçüncü katından düştü.
Olay yerine giden sağlık ekipleri Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
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