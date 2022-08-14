Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Mısır'a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Gize kentindeki Abu Sifin Kilisesi’nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Mısır halkına başsağlığı diledi.
Dışişleri'nden yapılan açıklamada, yangında onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Mısır’ın Gize kentindeki Abu Sifin Kilisesi’ndeki olayda yaşamını yitirenlerin aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mısır
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