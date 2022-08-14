AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 yıldır inandığımız yolda yürüyor, milletimizin hizmetkarı olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hizmetlerle dolu nice yıllara" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yeniden güçlü büyük Türkiye için, milletimizle omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde, demokrat, reformcu, yerli, milli, kalkınmacı, kuşatıcı ve tüm Türkiye'nin partisi AK Parti'mizle nice yıllara" mesajını paylaştı.

"AK Parti bu büyük başarının adıdır"

Bir ülkede temel sorunları siyaset yoluyla çözmenin o ülkeye yapılabilecek en büyük hizmet olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "AK Parti bu büyük başarının adıdır. İslam dünyasında din ve vicdan özgürlüğünün önündeki yasakları, siyasi mücadeleyle ve demokratik yollarla kaldırarak, özgün bir başarı sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Millete hizmet yolunda, 'büyük ve güçlü Türkiye' fikri için yaptığımız her iş ve attığımız her adımda milletimizle bir olduk. Bir olduk, 21 olduk, nice bir olduğumuz ve ülkemize hizmet ettiğimiz yıllarımız olsun. Ailemiz, yuvamız, AK Partimizin 21. yaş günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimize ve ülkemize hizmet yolunda 21. yılımız kutlu olsun. Milletimizle beraber nice yıllara" açıklamasını yaptı.

"Hayalleri tek tek gerçeğe dönüştürdük"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti'nin bugüne kadar hep hizmet ve birbiri ardına açtığı eserlerle öne çıkan bir parti olduğuna işaret ederek, "Bundan 21 yıl önce Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye sevdasıyla çıktığımız bu yolda sadece hayal kurmakla kalmadık, hayalleri tek tek gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

21 yıllık siyasi yürüyüşlerinde AK Parti'yi millete hizmet yolundan alıkoymaya çalışan darbelerden vesayetçi yapılara, terör örgütlerinden fitne odaklarına kadar tüm engelleri, milletin desteğiyle birer birer aştıklarını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkesi aynı muhabbetle kucaklıyoruz. AK Parti, geçtiğimiz 21 yıl boyunca olduğu gibi bugün de istikrar ve güvenden, adalet ve demokrasiden taviz vermeden ülkemize büyük hizmetler ve önemli projeler kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 20 yıldaki iktidarımız döneminde ülkemizi nasıl her alanda büyütmüş ve güçlendirmişsek, 2023, 2053 ve 2071'e giden süreçte de Hakk'a ve halka hizmet yolundan sapmadan aynı iradeyi ortaya koymaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden yıl dönümü mesajları



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter üzerinden kutlama mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin partisi AK Parti, 21 yaşında, Allah'ın takdiri, milletimizin duası ve desteği ile 21 yıldır milletimizin ve devletimizin hizmetinde. İnşallah daha nice yıllar başarıyla hizmet etmeye devam edecektir. Bir olduk, 21 olduk. Başarıyla daha nice 21 yıllara" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye çağ atlatan partimiz 21 yaşında"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye'ye çağ atlatan, tüm vesayetleri yıkan, bağımsızlık ve demokrasi destanı yazan partimiz, milletin partisi AK Parti 21 yaşında! Bir olduk, 21 olduk" paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti, sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti davadır, vefadır, sevdadır, millettir, Türkiye'dir. Nice yaşlara" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıl 2001, buhranın içerisinde yükselen bir ses: 'Artık Türkiye'de hiçbir şey, eskisi gibi olmayacak.'. Millete hizmet siyasetiyle, yerli ve milli atılımıyla, ülkemize çağ atlatan icraatlarıyla destanlar yazan AK Parti'mizin 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimize hizmet yolunda çığır açan icraatlarıyla tarihe adını altın harflerle kazıyan AK Parti'mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.